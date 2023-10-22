Мебельное предприятие в Ульяновской области запустило новую линию
«Юнит групп» запустила новую линию в Кузоватовском районе Ульяновской области.
Предприятие изготавливает сидушки, спинки, подлокотники для крупных производителей офисной мебели. А также офисные кресла и стулья.
Спрос на продукцию стабильный. В основном она отправляется в Москву оптовым покупателям, также реализуется и по всей России.
На предприятии работают около 200 жителей муниципалитета.
В настоящее время предприятие продолжает расширять производство: приобретены площади для реализации нового проекта. Построены два новых производственных корпуса.
В одном из них запущено производство фанеры, во втором планируется запустить цех по разработке фанкряжа и сушке шпона, в 2024 году — по производству брикетов. Также будет построена собственная котельная.
Предприятие работает в регионе с 2013 года. При господдержке постепенно расширили производство, запустили новые линии. Так, льготный займ помог увеличить мощности и выйти на переработку в месяц до 550 куб. м берёзового шпона.
Общий объём инвестиций в проект составит 280 млн рублей.
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