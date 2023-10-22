На Онежском судостроительном заводе продолжается создание первой в России цифровой верфи

© vskmo.ru

Ежедневно на площадке в две смены трудятся 80 специалистов Военно-строительной компании (ВСК), привлечено 15 единиц техники.

«Несмотря на сильные ветра и дожди, мы идём в графике. Делаем бетонные основания под оборудование, с помощью кранов монтируем металлоконструкции второго и третьего ярусов. Стараемся закрыть контур, включая ограждающие конструкции и кровлю», — рассказал военный строитель Вадим Жуков.

Строительство верфи на базе ОССЗ началось в 2022 году по поручению Президента России. Здесь будут выпускаться суда типа «река-море», а также рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда. Задача специалистов ВСК — возвести новый блок корпусных цехов (25000 м²) и оснастить его высокотехнологичным оборудованием с цифровым управлением для изготовления деталей и узлов по 3D-моделям, а также центр обработки данных (18 000 м²), станцию технических газов (1 287 м²) и другие объекты.

© vskmo.ru

От обычной цифровую верфь отличает то, что каждый процесс производства на заводе — цифровизирован. Здесь будут применены передовые промышленные технологии для повышения объёма производства и роста производительности труда. Посредством сенсоров можно будет проводить мониторинг состояния оборудования и судостроительных процессов в реальном времени, анализировать данные с помощью искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения потенциальных проблем, а также автоматизировать и оптимизировать производственные операции.

Современный комплекс ОССЗ сдадут в 2024 году. К 2025-му, благодаря модернизации производства, количество выпускаемых на ОССЗ судов должно вырасти с 3 до 10 в год, а годовой объем металлопереработки — с 1000 до 10 000 тонн.

Этот проект станет типовым для всей отечественной отрасли судостроения.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru