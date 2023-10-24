В Волгодонске Ростовской области открыли новый мост

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В Волгодонске состоялось официальное открытие нового автомобильного моста через Сухосоленовскую балку. Мостовой переход строился с 2019 года, его стоимость составила 7 млрд 233 миллиона рублей. Подрядчиком выступила ростовская компания «Ростовавтомост». Новый переход соединит старую и новую части города в районе ВКДП и проспекта Лазоревого. Он имеет большое социальное значение, так как повысит уровень безопасности горожан и разгрузит дорожную сеть в городе.

Добавим, что длина всего сооружения составляет 3 798 метров, длина моста через Сухо-Соленовскую балку — 1 090 метров, длина эстакады на транспортной развязке — 186 метров, длина участка автодороги — 2 059 метров. При этом на мосту предусмотрены четыре полосы движения, а ширина проезжей части составляет 17 метров.

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