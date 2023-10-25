Новости дорожного хозяйства
Сегодня запущено движение на дорожных объектах в трёх регионах.
После их ввода в эксплуатацию дорожная сеть регионов станет гораздо удобнее, безопаснее и комфортнее.
Капитально отремонтировали более 30 км федералки А-215 в направлении Петрозаводска
Обновлённые участки расположены вдоль западного побережья Онежского озера, где проходят маршруты общественного транспорта, а также находятся исторические достопримечательности. Теперь местные жители смогут быстрее добираться до города и обратно.
Разгрузили маршрут до аэропорта Череповец на А-114 в Вологодской области
Перевели в четыре полосы 19 км дороги. Движение здесь интенсивное: пиковая загрузка достигает 13 тыс. машин в сутки. После расширения трафик распределится более равномерно.
В Волгодонске открыт проезд по мосту через Сухо-Солёновскую балку
https://sdelanounas.ru/blogs/154803/
Он свяжет проспект Лазоревого с новой частью города. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе.
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25.10.2312:07:45
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