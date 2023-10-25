На СЗ «Окская судоверфь» спущен на воду сухогруз «Конструктор Егоров» проекта RSD71

На судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) спущен на воду сухогруз «Конструктор Егоров» проекта RSD71.

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Судно «Конструктор Егоров» названо в честь основателя Морского инженерного бюро (МИБ), доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова.

Судно построено в рамках программы по обновлению флота АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Проект RSD71 разрабатывается ООО «Морское инженерное бюро» совместно с Волжским пароходством.

RSD71 — новый проект сухогрузного судна типа «река-море» в истории отечественного судостроения и впервые реализуется в Нижегородской области. Проект RSD71 разрабатывался специально под грузовую базу Волжского пароходства. Основное преимущество теплохода проекта RSD71 перед судами других современных проектов — его универсальность, гарантирующая эффективную работу сухогруза как в море, с дедвейтом 7170 тонн, так и в реке, дедвейт 4380 тонн.

Судно соответствует современным международным экологическим требованиям, включая стандарт Tier III, ограничивающий выброс оксида азота, а также оснащено наиболее передовыми системами автоматизации и поддержки судовождения.

Назначение судна проекта RSD71 — морская и смешанная (река-море) перевозка в одном грузовом трюме генеральных и навалочных грузов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.

Главные размерения: длина максимальная — 119,96 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6 м, осадка (в море/в реке) — 4,9/3,6 м, дедвейт (в море/в реке) — 7173/4395 тонн, автономность — 20 суток, объем грузового трюма — 9063 куб. м.