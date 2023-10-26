Ход строительства новых госпиталей в Белгороде и Курске

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Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России продолжают возведение современного военного госпиталя на 150 мест рядом с микрорайоном «Восточный» в пригороде Белгорода. На площадке трудятся 250 человек, привлечено 24 единицы техники. Готовность объекта — 70%.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

«Основные строительные работы завершены. Идёт отделка помещений, прокладка инженерных сетей. Делаем все необходимое для сдачи объекта в срок», — рассказал военный строитель Рафаэль Галиев.

Военстроевцы с нуля создадут:

лечебно-диагностической корпус (6 351 м²);

палатный модуль на 120 коек (8 833м²);

административно-поликлинический блок (3 616 м²);

столовую (1 665 м²);

прачечную, склады, трансформаторную подстанцию;

станцию медицинских газов;

КПП, инженерные сети;

вертолетные площадки.

Медицинскую новостройку сдадут «под ключ» до конца 2023 года — со всем необходимым оборудованием и мебелью.

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Работы на стройплощадке нового госпиталя в Курске на 150 мест близятся к завершению

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Общая готовность медицинского центра — 95%. Ежедневно здесь трудятся 250 специалистов Военно-строительной компании Минобороны России (ВСК), привлечено 38 единиц техники.

«Занимаемся благоустройством территории, завершаем прокладку инженерных коммуникаций. Медицинский комплекс практически готов и оснащен новейшим медицинским оборудованием. Уже установлены рентген-аппараты, компьютерный томограф на 258 срезов, МРТ и другая высокоточная аппаратура», — рассказал военный строитель Айрат Тазетдинов.

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Современный госпиталь для территориального гарнизона военстроевцы возводят в районе улицы Карла Маркса.

Построены с нуля:

административно-поликлинический корпус (5 080 м²);

лечебно-диагностический корпус (6 350 м²);

палатный корпус на 120 коек (8 833 м²);

инфекционное отделение на 30 мест;

2 КПП, столовая, прачечная, электроподстанция, 2 вертолетные площадки, гаражи, пункты дезинфекции.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Q5eN-E1hPnA