В Торжке локализовали производство металлических профилей для двухэтажных пассажирских вагонов

ГК КСК ввела в эксплуатацию новый сварочный комплекс в Торжке Тверской области.

Предприятие «КСК Металлкомплект» (входит в дивизион «Заготовительное производство» ГК КСК) ввело в эксплуатацию собственный комплекс лазерной сварки металлических профилей. Новое оборудование позволило локализовать производство несущих профилей боковых стен для двухэтажных вагонов локомотивной тяги.

Сварочный процесс новой лазерной установкой на производственной площадке ГК КСК в Торжке © kscgroup.ru

Новый высокотехнологичный комплекс российского производства, приобретен в рамках стратегии развития технологического суверенитета в периметре группы компаний и установлен на сварочном участке производственной площадки КСК МК в Торжке. Установка FL-CPM-2-10 000 оснащена лазером высокой мощности (10 кВт), оптической сварочной головкой для горизонтальной сварки, а также цифровым интерфейсом, который позволяет запрограммировать станок для сварки определенного вида профиля.

Комплекс обладает высокой производительностью и способен сваривать трехметровые швы со скоростью 1,5 метра в минуту благодаря уникальной перспективной технологии. Ежедневная производственная мощность комплекса — порядка 26 профилей для одного вагонокомплекта.

Профильные изделия применяются в производстве конструкций двухэтажных вагонов локомотивной тяги различного назначения. Планируется, что годовой объем производства составит более 3000 профилей.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы компаний являются более 11 000 человек. ГК КСК входит в состав Союза машиностроителей России.

О КСК МК:

Предприятие «КСК Металлкомплект» обеспечивает полный цикл подготовительного производства, включая раскройно-заготовительное, механообрабатывающее, кузнечно-прессовое, термическое, сварочное, окрасочное, деревообрабатывающее, сборочное и литейное, а также компетенции по нанесению гальванопокрытий. Входит в дивизион «Заготовительное производство» ГК КСК, располагает 14 цехами в трех регионах России, где работают более 3 500 человек.