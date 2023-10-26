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МРК «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 у достроечной стенки Амурского СЗ

Малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 у достроечной стенки Амурского судостроительного завода (Хабаровский край) в репортаже телеканала «Россия».

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com

 © www.youtube.com
Источник: https://www.youtube.com

Амурский судостроительный завод, Хабаровский край, малый ракетный корабль, 22800
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