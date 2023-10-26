МРК «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 у достроечной стенки Амурского СЗ

Малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 у достроечной стенки Амурского судостроительного завода (Хабаровский край) в репортаже телеканала «Россия».

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