Курганское «Агро-клевер» запустило в работу молочно-товарную ферму на 400 коров

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ООО «Агро-клевер» 25 октября ввело в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 400 коров в селе Мальцево Шадринского округа Курганской области.

Ферма была построена в течение 2022-2023 годов на 400 голов фуражного стада привязного содержания с учётом современных требований по составу основных объектов строительства (санпропускник, кормопункт, площадка для компостирования навоза и т. д. ). На ферме планируют содержать коров высокопродуктивных голштинской и черно-пестрой пород.

Сумма инвестиций в проект составила 460 млн рублей.

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Большое внимание было уделено отбору поголовья — оно состоит из коров голштинской и черно-пёстрой пород. В племенных хозяйствах УрФО специально были выбраны животные, способные производить до 8000 килограммов молока ежегодно.

Запуск фермы позволит предприятию увеличить производство молока с 572 тонн до 3,2 тыс. тонн ежегодно. Сырье будет поставляться предприятиям-переработчикам Курганской области и соседних регионов.

Строительство и запуск молочно-товарной фермы — это один из шагов к созданию крупного агропромышленного холдинга на территории Шадринского района.

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Фото — https://vk.com/...3i9sdx315952829