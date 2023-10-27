«Севмаш» приступил к постройке плавучего дока для новых атомных подлодок

На Севмаше (Архангельская область) началось создание плавучего дока, который будет использоваться для вывода атомных подводных лодок из эллинга. Планируется, что он заменит ныне фукционирующий ПД «Сухона».

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Договор на разработку технического проекта нового плавдока между Севмашем и конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК) заключен в 2020 году. Проект разработан и сдан заказчику. В июне этого года заключен договор на разработку и техническое сопровождение рабочей конструкторской документации (РКД). Эта работа выполняется специалистами проектно-конструкторского бюро предприятия в соответствии со сроками утвержденных графиков.

Отметим, что все гидросооружения Севмаша спроектированы для работы с плавдоком «Сухона». Чтобы избежать их масштабной модернизации, было принято решение о строительстве нового дока, конструктивно подобного ПД «Сухона».

По словам заместителя главного конструктора Севмаша Романа Пугина, этот док — не серийный проект, поэтому его можно назвать уникальным. Сооружение станет также одним из самых больших по водоизмещению гражданских объектов, реализованных предприятием.