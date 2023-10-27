В Чувашии запустили современный завод по выпуску пероксида водорода
Компания «Волжская перекись», входящая в «Группу Оргсинтез», в городе Новочебоксарске Чувашской республики организовала первое и единственное в России производство пероксида водорода по современной антрахиноновой технологии.
Новый завод позволит практически полностью заместить импорт при обеспечении потребностей целлюлозно-бумажной и текстильной, химической, горнодобывающей и металлургической, медицинской, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.
Общие инвестиции «Группы Оргсинтез» в новое высокотехнологичное производство составили 11 млрд рублей. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал реализацию проекта на 1 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты».
"Основная цель создания нового современного производства перекиси водорода — уменьшение зависимости России от внешних поставщиков и колебаний валютных курсов. Антрахиноновая технология менее энергозатратна в сравнении с применявшейся до сих пор в России изопропиловой, а также позволяет производить перекись водорода с улучшенными характеристиками, подходящую в том числе для медицины и пищевой промышленности. Фонд развития промышленности поддержал наш проект, направленный на то, чтобы полностью обеспечить потребность российских потребителей в перекиси водорода средних и высоких концентраций", — рассказал генеральный директор ООО «Волжская перекись» Константин Незнамов.
Новый завод построен на промышленной площадке ПАО «Химпром» в Новочебоксарске (также входит в «Группу Оргсинтез») — создано более 200 новых высокопроизводительных рабочих мест. В 2022 году «Волжская перекись» стала участником специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0).
Компания будет ежегодно выпускать техническую и химическую марки перекиси водорода концентрацией 30% и 60% в объёме, эквивалентном 50 тыс. тонн при пересчёте на 100%-ную концентрацию. Выход производства на полную мощность позволит значительно сократить импорт перекиси водорода, который сегодня обеспечивает около 60% российского рынка.
Справка:
Техническую перекись водорода используют в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности в качестве отбеливателя, в химической промышленности при синтезе оксида пропилена и производстве синтетических моющих средств, а также в горнодобывающей промышленности при добыче золота и урана и в металлургии. Также продукт нужен для дезинфекции и борьбы с паразитами, при очистке промышленных и коммунальных сточных вод. Химическую перекись водорода применяют как отбеливатель и обеззараживатель в пищевой, медицинской и косметической сферах.
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