АО «Ремтехкомплект» открыло новый логистический центр в Подмосковье

АО «Ремтехкомплект» — одна из крупнейших российских компаний на рынке поставок резинотехнических изделий для промышленных предприятий, открыла новый логистический центр в Московской области. (г. Видное) площадью 1,2 тыс. м2.

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Это уже второй логистический центр компании. Первый, площадью 5000 м2, расположен в Свердловской области (г. Екатеринбург).

Как отметил генеральный директор АО «Ремтехкомплект» Сергей Захаров, новый логистический центр позволяет компании оптимизировать логистические схемы и значительно сократить сроки поставок для клиентов из центральной и западной части России. Объект оборудован современной складской инфраструктурой и удобными подъездными путями.

© Фото из открытых источников

«Для надежной торговой компании важно иметь не только широкий ассортимент продукции и большие объемы складских запасов. В своей работе мы часто сталкиваемся с тем, что заказчику нужна как можно более оперативная поставка РТИ, например, для срочного ремонта оборудования. В связи с этим мы стараемся выстраивать более эффективную логистику», — говорит Сергей Захаров.

Справочная информация:

АО «Ремтехкомплект» основано в 2001 году в Екатеринбурге. На сегодняшний день под управлением компании находится сеть из 22 филиалов в России, а также Республике Казахстан и Белорусии, с общим штатом в 270 сотрудников. Товарный ассортимент АО «Ремтехкомплект» насчитывает свыше 25000 позиций (кольца, манжеты, рукава высокого давления, конвейерные ленты и др.). Поставки осуществляются предприятиям — представителям нефтегазовой, нефтесервисной, металлургической, химической, машиностроительной и других отраслей отечественной промышленности. Также компания активно развивает собственное производство РТИ.