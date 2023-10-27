В Находке началось строительство морского терминала для перевалки метанола

Находкинский завод минеральных удобрений (Приморский край) приступил к строительству морского терминала с планируемым грузооборотом 1,8 млн тонн метанола в год.

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Портовая инфраструктура сможет принимать до 105 судов ежегодно: больших танкеров дедвейтом 50 тыс. тонн и судов дедвейтом от 4 тыс. тонн, сообщает пресс-служба предприятия. Метанол будет поступать из резервуара по трубопроводу прямо на судно, что исключает его попадание в акваторию.

В строительстве задействованная спецтехника, прибывшая в залив Находка на полупогружном судне Development Way: несамоходные баржи, буксиры и плавучий сваебойный копер. Всего в море будут установлены 287 свай, на суше — еще 9. Длина каждой — от 11,5 до 39,2 м.

Как прокомментировал капитан морского порта Восточный Андрей Вайбузов, терминал позволит обеспечить безопасные и бесперебойные поставки метанола и удобрений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).