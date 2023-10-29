«Аэрофлот Техникс» открыл в Шереметьево цех по ремонту стоек шасси для «Аэробус A320»

© metalinfo.ru

«Аэрофлот Техникс» открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства «Аэробус A320» Компания успешно прошла аудит и получила одобрение Росавиации в рамках сертификата ФАП-285 для выполнения данного вида работ на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба компании.

Ранее провайдер выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства «Аэробус A320», теперь же новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая и капитальный ремонт.

В соответствии с руководством по эксплуатации производителя воздушного судна плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства «Аэробус A320» выполняется раз в 10 лет (для шасси, произведенных после 2016 года, — раз в 12 лет) или каждые 20 000 летных циклов в зависимости от того, что наступит раньше, отмечается в сообщении.