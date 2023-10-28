Крупный птицеводческий комплекс запущен в подмосковном Сергиевом Посаде
Селекционно-генетический центр «Смена» начал работу в Сергиевом Посаде Московской области.
Он состоит из 5 производственных площадок и 20 новых птичников. Здесь будут растить племенное поголовье отечественных кур-бройлеров.
Мощность комплекса 26 млн инкубационных яиц в год.
На реализацию проекта было выделено 8,3 млрд рублей, из которых более 2 млрд — средства регионального бюджета, 5 млрд — федерального.
В составе комплекса: птицеферма для выращивания и отбора молодняка; две фермы для содержания взрослого селекционного стада, инкубаторий для выведения порядка 26 млн суточных цыплят в год, площадка для временного складирования и переработки использованного подстилочного материала.
До конца года все площадки будут заполнены — это 72 тыс. взрослой селекционной птицы и 75 тыс. молодняка.
Селекционно-генетический центр «Смена» сможет производить до 1,3 млн цыплят-прародителей в год.
Стоит отметить, что в комплексе новый отечественный кросс бройлеров — «Смена-9». Учёные тщательно отбирали цыплят с наилучшими качествами по продуктивности, поэтому «Смена-9» отличается высокими потенциалом продуктивности и хорошими вкусовыми качествами мяса, не уступая наиболее распространенным в России импортным аналогам.
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