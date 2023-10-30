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Статистика

Выпуск автомобилей в сентябре продолжал расти

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По данным Росстата в сентябре было выпущено 64 тыс. машин — это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

«АВТОВАЗ» с сентября перевёл все три производственные линии в Тольятти на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск автомобилей «ЛАДА» в первый месяц осени увеличился на 17% (с 39 891 шт. до 46 909 шт.).

Кроме того, завод «Москвич» начал производство лифтбека «Москвич 6». А предприятие «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке запустило сборку пикапов «Соллерс ST6».

По данным Росстата за девять месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 358 тыс. легковых автомобилей, что на 2,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков — это на 45,2% больше, чем годом ранее.

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 118 тыс. единиц, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Источник: https://www.autostat.ru/news/55989/

статистика, машиностроение, "АВТОВАЗ"
  • Нет аватара Argonaft
    30.10.2309:27:25

    СтОит ли вообще рассчитывать на снижение цен?

    Или мы уже насовсем в новой реальности?

    Если раньше я спокойно мог накопить за год на Весту за тысяч 600, то теперь как-то даже Гранта за мульён это жесть…

    Придётся латать шкоду, тоже не задешево и ездить пока не рассыпется.

    #1270755
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.10.2310:23:32

      А почему вы думаете, что цены на автомобили должны снижаться?

      #1270759
      • Нет аватара siberia2012
        30.10.2314:59:22

        а почему автомобили у нас должны стоить в 2-2.5 раза дороже, чем в Японии, Китае, Корее? Что такого дорого в наших автомобилях? Рабочая сила? Сверх дешёвая. Материалы? Всё сырьё имеется и производится внутри страны. Какие-то продвинутые компоненты? Ну так наши авто пустые барабаны и отстали от авторынка лет на 10-15. Из чего складываются такие дикие цены на авто? Объясните нам, сирым и убогим. Как мне многодетному купить приличный автомобиль в семью? Чтобы он был более менее большим по габаритам, чтобы он был более менее безопасен, ну хотя бы что-то типа мицубиси аутлендер или тойота вокси/ноах. Это не какие-то мегаавтомобили, это автомобили нижнего среднего уровня. Но стоить на наши деньги они будут по 4-5 млн привезённые сюда. А там они стоят порядка 2 млн. Что у нас можно купить за 2 млн семье с 3 детьми? Не можете насытить рынок, пустите китайцев. Нам нужно минимум 1.5 млн новых автомобилей в год на рынке России, чтобы более менее удовлетворять спрос и сдерживать увеличение среднего возраста. Наша автомобильная промышленность может выдать, если прям натужится, порядка 600-700 тысяч, часть из них будет просто сборкой китайских комплектов. Автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения. Так что берегите вашу шкоду как зеницу ока, а ещё лучше обменяйте её на модель понадёжнее, для которой проще достать запчасти.

        Отредактировано: siberia2012~15:00 30.10.23
        #1270772
        • Нет аватара termometrix
          30.10.2315:35:37

          Тойота вокси

          Но стоить на наши деньги они будут по 4-5 млн привезённые сюда. А там они стоят порядка 2 млн.

          Цена Тойоты Вокси в Японии составляет порядка 4 млн рублей по текущему курсу рубля/35,8-37,8 тыс долл/.

          https://www.bat...toyota_voxy.htm

          Постоянно ворчаете,даже когда публикуются положительные новости.

          Против России золотой миллиард,самое мощное сообщество на планете,ввел более 10 тыс санкций,против России введена тотальная блокада,чего ожидали?Что надо сделать? Отказаться от всего,от своего суверенитета, сдаться во имя дружбы с Западом,отдать Крым и Донбасс бандеровским нацистам и допустить ракеты НАТО на нашей границе, это, по вашему мнению, должно произойти? Чтобы мы жили вместе с Западом в шоколаде.

          Конечно, это не отменяет того, что ФАС должна очень активно следить за коммерческой политикой в ​​стране, чтобы рынок функционировал нормально, чтобы конкуренция снижала цены на продукцию. Необходимо соблюдать и вести ожесточенную борьбу с ценовыми картелями.

          Отредактировано: termometrix~16:17 30.10.23
          #1270778
        • Panda Guf Panda Guf
          30.10.2316:16:03

          Что такого дорого в наших автомобилях?

          Владельцы российского автопрома живут не в России.

          Им не нужен рубль, им давай бакс евро, и много, продавать авто за 500000 рублей вполне по силам, только для них это не деньги.

          Важно приземлить бизнес и бизнесменов в Россию и вводить разумные рамки, а власть не умеет.

          Нужен запрет на владение российским бизнесом против иностранцев.

          #1270782
          • Нет аватара cheri
            30.10.2316:37:09

            Поздно батенька спохватились.

            Иностранцев в нашем автопроме уже практически нет.

            90-95% по сути национализировано.

            #1270786
            • Panda Guf Panda Guf
              30.10.2317:01:39

              Как вчера родились.

              Официоз и реальность не всегда идут вместе по одной дорожке.

              Бывает у человека ни гроша, а у жены сорок квартир.

              И ещё, бизнесмены с Москвы не особо отличаются по запросам от иностранцев.

              #1270790
    • Нет аватара termometrix
      30.10.2311:07:38

      Веста может подешеветь при увеличении производства, где-то около 1-1,2 миллиона штук.

      Также есть выгодные лизинговые программы.

      Отредактировано: termometrix~11:12 30.10.23
      #1270761
      • Нет аватара siberia2012
        30.10.2314:36:06

        скока скока? 1 млн вест? «Фантазёр, ты меня называла». Хорошо если суммарно Автоваз выйдет на 400-500 тысяч всех моделей. Какой нафиг 1 млн вест?

        #1270771
        • Нет аватара termometrix
          30.10.2315:49:33

          Сколько Автоваз сегодня может произвести это отдельный вопрос,я говорю,что для серьезного снижения цен нужен выпуск в несколько раз больше чем нынешние возможности нашего автопрома.

          #1270780
      • alex4spb alex4spb
        30.10.2315:03:24

        пока на рынке дефицит, ничего дешеветь не будет.

        даже китайцы ценник задирают.

        #1270773
        • Нет аватара termometrix
          30.10.2315:06:56

          Совершенно верно.

          #1270774
        • Нет аватара siberia2012
          30.10.2315:35:05

          и не видно чтобы что-то делалось для устранения дефицита. Мощности проставивают, даже автоваз не загружен полностью. Так что да, автомобиль — дефицит по диким деньгам. Не можете насытить рынок, пустите китайцев. Выделите квоту тысяч на 800 штук, снизьте пошлину. Например zeekr в Китае стоит в 2 раза дешевле, чем в России у официалов. Не кислые такие наценочки за перевозку готового авто и растаможку. Вот когда внутреннее производство поднимите, тогда квоту уменьшайте постепенно.

          #1270777
          • alex4spb alex4spb
            30.10.2315:40:41

            китайцы УЖЕ заняли 47% рынка.

            по итогам года прогнозируется до 60%.

            #1270779
            • Panda Guf Panda Guf
              30.10.2316:46:51

              Мы обслуга китайской экономики: дешёвое сырье и покупатели китайщины.

              При всех недостатках советской власти те умели в жесткость и амбиции.

              Российская власть как алкаш, ради бутылки продает всё из дому и готов на любые ущемления своих интересов.

              #1270789
          • Нет аватара termometrix
            30.10.2316:14:15

            даже автоваз не загружен полностью

            Производство автокомпонентов со стороны поставщиков пока не налажено на оптимальном уровне.Нужно время для перестройки и адаптации производственных цепочек отрасли и смежников.Ведь автопром очень сложный и весьма наукоемкий и капиталоемкий сектор экономики.Сразу создать конкурентоспособный автопром не получится,нужны огромные средства и многие десятилетия

            Отредактировано: termometrix~16:19 30.10.23
            #1270781
      • de_moore de_moore
        30.10.2316:21:25

        А тем временем моя веста за год старея подорожала на 20%

        #1270783
        • alex4spb alex4spb
          30.10.2316:24:48

          А тем временем моя веста за год старея подорожала на 20%
          тебе удалось повернуть энтропию вспять!    

          #1270784
          • de_moore de_moore
            30.10.2316:30:26

            Готовый бизнес план)

            #1270785
            • alex4spb alex4spb
              30.10.2316:40:17

              это даже выгоднее чем прикупить облигации федерального займа!    

              #1270788
  • Нет аватара cheri
    30.10.2316:39:10

    По данным Росстата за девять месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 358 тыс. легковых автомобилей, что на 2,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    В общем, по существу практически скомпенсировали падение прошлого года и уход иностранных производителей.

    Теперь речь о росте…

    #1270787
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