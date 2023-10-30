Выпуск автомобилей в сентябре продолжал расти

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По данным Росстата в сентябре было выпущено 64 тыс. машин — это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

«АВТОВАЗ» с сентября перевёл все три производственные линии в Тольятти на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск автомобилей «ЛАДА» в первый месяц осени увеличился на 17% (с 39 891 шт. до 46 909 шт.).

Кроме того, завод «Москвич» начал производство лифтбека «Москвич 6». А предприятие «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке запустило сборку пикапов «Соллерс ST6».

По данным Росстата за девять месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 358 тыс. легковых автомобилей, что на 2,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков — это на 45,2% больше, чем годом ранее.

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 118 тыс. единиц, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.