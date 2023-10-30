Электропоезд «Иволга 4.0» успешно прошёл испытания на скоростном полигоне в Белореченске

Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0» производства ТВЗ (входит в состав ТМХ) успешно прошёл часть испытаний на скоростном полигоне в Белореченске и прибыл на экспериментальное кольцо в Щербинку для завершения комплекса предварительных и сертификационных испытаний.

© tmholding.ru

«Иволга 4.0» — новый шаг в развитии платформы электропоездов с асинхронным приводом. Он на 97% изготовлен из комплектующих отечественного производства.

В этом числе такие ключевые узлы, как тормозная система и тяговый привод. Также в отличие от предыдущих моделей в новой версии ЭГЭ2Тв в промежуточных вагонах по три входных двери вместо двух.

В испытаниях новой разработки ТМХ принимают участие Тверской институт вагоностроения (ТИВ), Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены, Испытательный центр взаимодействия экипажа и пути железных дорог, Научно-технический центр «Привод-Н» и другие.

Испытания проходят в соответствии с требованиями программы приемочных испытаний и испытаний, определенных в решении Регистра сертификации на железнодорожном транспорте. В Твери вагоны электропоезда прошли испытания в части санитарно-гигиенических требований, строительного очертания габарита, статического веса вагонов, прочности кузова и рамы тележки.

После отбора органом по сертификации электропоезд был передислоцирован для последующих испытаний на экспериментальное кольцо в г. Щербинка, где состоялся опытный пробег в 5000 км и проверка функциональной безопасности электропоезда.

Часть испытаний, а именно тормозные испытания, по воздействию на путь и динамико-прочностные успешно проведены на скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп.

В настоящее время электропоезд прибыл на экспериментальное кольцо в г. Щербинка для завершения испытаний. На завершающем этапе будут проведены испытания в части определения тягово-энергетических характеристик, соответствия требованиям нормативов по электромагнитной совместимости и испытания программного обеспечения. Завершить испытания планируется до 10 ноября, после чего начнется подготовка к организации приемочной комиссии и получению сертификата соответствия.