Ил-96-400М совершил первый полёт

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Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленный в филиале ПАО «Ил» — ВАСО, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, впервые поднялся в воздух. В ходе полёта выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями Госкорпорации Ростех.

Самолёт пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО «Ил», заслуженный летчик-испытателя РФ Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель РФ Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель РФ Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель 1 класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов. Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут. «Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности.

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За счёт нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надежность полетов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность. Самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность различных регионов страны. Максимальная дальность полета, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 км.

Первый полёт Ил-96-400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Подчеркну, что создание таких самолетов — уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.Ил-96-400М получил новые эксплуатационные и транспортные возможности за счёт модернизации пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, которое соответствует действующим и перспективным требованиям российских и международных авиационных регуляторов.

По показателям надёжности и безопасности полета Ил-96-400М полностью соответствует своим знаменитым предшественникам — самолётам Ил-86 и Ил-96, а также лучшим мировым образцам за счёт резервирования систем самолёта и его аэродинамической компоновки."Новая модернизированная версия самолета семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолётов ОАК в сегменте широкофюзеляжных пассажирских лайнеров и позволит предложить рынку, наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214, самолёты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги", — сказал по итогам первого полёта генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Салон Ил-96-400М может иметь одно-, двух- и трехклассную компоновки, оснащён современной информационно-развлекательной системой, обеспечивающей доступ к интернету, телевидению и спутниковой связи, современным буфетно-кухонным оборудованием. Применение модернизированного навигационного комплекса повысит безопасность полётов и позволит упростить экипажам процесс захода на посадку. Разработка соответствует последним требованиям к навигационному оборудованию широкофюзеляжных лайнеров, совершающих полёты в Европейской общей авиационной зоне, а также над безориентирной местностью — океанами, пустынями, протяжёнными лесными массивами. Такие маршруты являются наиболее сложными для навигации, поскольку пилоты не могут определить местоположение самолета визуально и ориентируются в пространстве с помощью приборов.

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Новый навигационный комплекс создан из российских комплектующих с учётом действующих международных требований к системам навигации. Полётный лист на первый полёт Ил-96-400М был подписан на капоте черной «Волги» управляющим директором ПАО «Ил» Даниилом Бренерманом и начальником лётно-испытательного центра ПАО «Ил» Константином Летовым. Традицию ввёл более 50 лет назад Генрих Новожилов, в то время генеральный конструктор ОКБ Ильюшина, поставив свою подпись в полётном листе транспортного самолёта Ил-76 на капоте служебного автомобиля. Тот взлёт прошёл успешно и такое подписание стало доброй ильюшинской традицией.

«Сегодня стартовала программа лётных испытаний нового Ил-96-400М. Для нас это подтверждение уникальных компетенций ПАО „Ил“ в создании самолётов данного типа, а также обеспечение технологического суверенитета.

Только три авиастроительных центра в мире сохраняют за собой право создавать широкофюзеляжные лайнеры. Программа Ил-96-400М — это развитие надёжной и проверенной опытом эксплуатации платформы Ил-96 за счёт применения современных технологий, установки модернизированного бортового оборудования и систем. Впереди предстоит большой объём испытаний и сертификация модернизированного воздушного судна», — сообщил по итогам первого полёта Даниил Бренерман. Новый лайнер окрашен в ливрею в фирменном стиле Объединенной авиастроительной корпорации.