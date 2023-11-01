На трассе «Таврида» строят новый съезд на Феодосию

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Участок трассы длиной 7,2 км расширяют с двух до четырех полос движения.

В Республике Крым на подъезде к Феодосии от федеральной трассы А-291 «Таврида» приступили к укладке асфальтобетона. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Так, на участке капитального ремонта протяженностью 7,2 км началось устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона толщиной 9 см. Ранее здесь устроили основание из щебеночно-песчаной смеси и уложили верхний слой основания из асфальтобетона. Отмечается, что состав асфальтобетонной смеси подбирают по методу объемно-функционального проектирования: данная технология позволяет создать надежное долговечное покрытие с учетом климатических особенностей южного региона.

В ходе капремонта участок подъезда к Феодосии, который проходит через село Степное, расширят с двух до четырех полос движения, разделив встречные потоки барьерным ограждением. Здесь устроят 12 примыканий от местных дорог, пять автобусных остановок и переходно-скоростные полосы для торможения и разгона автомобилей. После завершения работ пропускная способность участка вырастет более чем в два раза: с 7 до 17 тыс. автомобилей в сутки. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец 2024 года.

По информации пресс-службы Росавтодора, в капремонте задействовано 86 человек и 37 единиц техники.

Напомним, капремонт на участке подъезда к Феодосии в Крыму стартовал в апреле текущего года. Проектную документацию на проведение работ одобрили в декабре 2022 года.