Новости дорожного хозяйства

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Росавтодор: «Модернизируем Р-254 между Курганом и Челябинском»

Развернули масштабный капремонт с 151-го по 202-й км — специалистам предстоит расширить федералку в Курганской области до конца 2025-го.

Сегодня досрочно закончили работы на нескольких участках трассы.Их общая протяжённость — 10 км.

Также до конца года планируем установить модульный надземный пешеходный переход. Он появится на 183-м км у Восхода и Сладкокарасинского. По дороге Р-254 в Курганской области проходят ключевые логистические маршруты региона. Поэтому модернизация трассы — это ещё один важный шаг для развития транспортной доступности между двумя крупнейшими центрами притяжения на Урале.