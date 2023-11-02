Новости дорожного хозяйства

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Дорожное строительство

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Росавтодор: «Модернизируем Р-254 между Курганом и Челябинском»

Развернули масштабный капремонт с 151-го по 202-й км — специалистам предстоит расширить федералку в Курганской области до конца 2025-го.

Сегодня досрочно закончили работы на нескольких участках трассы.Их общая протяжённость — 10 км.

Также до конца года планируем установить модульный надземный пешеходный переход. Он появится на 183-м км у Восхода и Сладкокарасинского. По дороге Р-254 в Курганской области проходят ключевые логистические маршруты региона. Поэтому модернизация трассы — это ещё один важный шаг для развития транспортной доступности между двумя крупнейшими центрами притяжения на Урале.
Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_147054

дорожное строительство, реконструкция, Курганская область
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара termometrix
      02.11.2311:59:33

      Бесплатка.

      #1270997
    • Нет аватара Лексур
      02.11.2316:47:21

      Только для Вас платно, остальным беспатно. А на надземный переход сказали вообще всех пиввиипов не пускать. Пусть, говорят, по дороге перебегают.

      #1271026
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