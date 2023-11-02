Новости дорожного хозяйства
Росавтодор: «Модернизируем Р-254 между Курганом и Челябинском»
Развернули масштабный капремонт с 151-го по 202-й км — специалистам предстоит расширить федералку в Курганской области до конца 2025-го.
Сегодня досрочно закончили работы на нескольких участках трассы.Их общая протяжённость — 10 км.
Также до конца года планируем установить модульный надземный пешеходный переход. Он появится на 183-м км у Восхода и Сладкокарасинского. По дороге Р-254 в Курганской области проходят ключевые логистические маршруты региона. Поэтому модернизация трассы — это ещё один важный шаг для развития транспортной доступности между двумя крупнейшими центрами притяжения на Урале.
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