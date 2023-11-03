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В Тульской области запустили крупнейший в Европе завод по переработке семян конопли

 © im.kommersant.ru

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ООО «Макошь» запустило в Тульской области крупнейшее в Европе и в России предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли мощностью 20 тысяч тонн в год, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Владимир Абарышев.

«Завод по переработке семян конопли запустили в Тульской области в особой экономической зоне „Узловая“. Продукцию планируется использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печенье, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеина», — сообщил Абарышев.

ООО «Макошь» является участником рынка FoodNet (Фуднет) Национальной технологической инициативы. (НТИ). «В целом таких заводов в Европе около пяти, а самый крупный из них, в Эстонии, перерабатывает до 5 тысяч тонн сырья в год. Таким образом, запущенный в Тульской области завод по переработке конопляных семян является крупнейшим не только в России, но и в Европе», — подчеркнули в пресс-службе НТИ.

Среди продукции предприятия — очищенные ядра конопли, конопляная мука, масло холодного отжима, водорастворимый концентрат конопляного белка, конопляная клетчатка, конопляный растительный напиток. Объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард рублей, 90% оборудования — отечественного производства, а все сырье (семена конопли) — только отечественное. Выйти на максимальную мощность по переработке в 20 тысяч тонн в год планируется в трехлетний срок — с развитием рынка; в планах — и экспорт продукции.

«Мы фактически формируем рынок с нуля, после забвения более чем в 60 лет. В тридцатые годы прошлого века посевные площади пищевой конопли достигали одного миллиона гектаров, а сейчас выращивается лишь около 12 тысяч гектаров. Наша миссия — возрождение этой исконно-русской сельхозкультуры с многовековой историей», — прокомментировал Абарышев.

https://www.kom....ru/doc/6311581

Фото: Правительство Тульской области


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Источник: https://1prime.ru/industry_and_energy/20231031/842125496.html

Тульская область, Макошь, конопля
  • Нет аватара nabludatel71
    03.11.2310:19:36

    Случай действительно уникальный: завод по переработке сырья появляется до того, как это сырьё начинают производить. По данным Росстата, в России собирают 2-3 тыс. т семян конопли в год, а здесь выход на мощность 20 тыс. т в течение 3 лет. Либо компания — владелец завода сама собирается растить коноплю, либо у них есть какое-то очень заманчивое предложение для фермеров (а иначе с чего им массово переходить на новую культуру). Есть, конечно, и третий вариант — непродуманное решение, но, надеюсь, здесь не оно.    

    #1271055
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      03.11.2310:38:14

      Ну сообщения о новых полях с коноплёй на СуНе были. Кажется в прошлом году. Наверное, всё продумано.

      #1271058
  • Нет аватара Serguei
    03.11.2311:24:46

    Всё чётко: самый крупный завод был в Эстонии с 5 тыс.тонн, а здесь до 20 тыс.тонн. Теперь любому понятен лидерский задел! Успехов!

    #1271061
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