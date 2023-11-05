«Газпром» запустил первый комплекс по сжижению природного газа в Южном федеральном округе

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1 ноября 2023 состоялся запуск в работу малотоннажного комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) в Быковском районе Волгоградской области.

КСПГ в Волгоградской области — это первое производство сжиженного природного газа в Южном федеральном округе. Комплекс располагается в Быковском районе. Производительность КСПГ — 1,5 тонны в час (12,6 тыс. тонн в год).

На возведение СПГ-комплекса ушло немногим больше шести месяцев. Он включает в себя участки по добыче, очистке и переработке газа, а также отдел снабжения топливом потребителей.

Планируется, что предприятие будет выпускать 1,5 т. СПГ в час и до 13 тыс. т. в год. По словам генерального директора ООО «Газпром гелий сервис» Любови Бриш, завод спроектировали российские инженеры, а 70% оборудования принадлежит отечественным производителям.

Первыми потребителями продукции предприятия станут пассажирские автобусы г. Волгограда. К настоящему времени регион приобрёл 60 отечественных автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

Заправка транспорта организована на площадке автопарка. Доставку продукции КСПГ в специальных криогенных цистернах будут обеспечивать СПГ-тягачи ООО «Газпром гелий сервис».

«Газпром» уделяет большое внимание расширению производства сжиженного газа в России. В 2022 году СПГ-завод начал работу на побережье Балтики. В сентябре этого года запущен малотоннажный СПГ-комплекс в Амурской области.

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