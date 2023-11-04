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Дорожное строительство

Новости дорожного хозяйства

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-67937894&id=456240684&hash=4a0d4a3c95a10839

Федералка ведёт к знаменитым курортам Карачаево-Черкесии, которые принимают туристов круглый год. А это не только живописный Домбай с его альпийскими лугами, но и знакомые всем Теберда с Архызом. Чтобы путь к самым популярным местам республики был комфортным, привели к нормативу 9 км между Черкесском и Усть-Джегутой.

Здесь полностью восстановили эксплуатационные характеристики дороги. Устроили новое покрытие из двух слоёв асфальтобетона, заменили бортовые камни и нанесли разметку из термопластика. Помимо этого, установили парапетное ограждение для разделения встречных потоков машин, чтобы повысить безопасность на участке.


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Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_147084

дорожное строительство, реконструкция, Карачаево-Черкесия
  • Нет аватара termometrix
    04.11.2313:42:59

    Доклад Марата Хуснуллина:

    Участники заседания также обсудили вопрос реализации всех региональных дорожных программ. На сегодняшний день уложено порядка 150 млн кв. м асфальтобетона. По итогам года будет достигнут показатель — более 180 млн кв. м.

    http://governme....ru/news/49977/

    Уложено 180 миллионов квадратных метров, это сравнимо с шестиполосной магистралью шириной 30 метров и длиной 6 тысяч километров. За год Россия уложила столько же асфальтобетона, сколько такая страна, как Польша за десять лет.Это хороший результат.Я бы сказал впечатляющий результат,в духе ударных советских строек.

    Дорожная стратегия России 2020г:

    На сегодняшний момент в России 5,1 тысяча километров дорог категории автомагистраль типа IA и скоростная дорога типа IБ. В СССР такая дорога была всего одна, МКАД длиной 109 км.

    к 2024 году их протяженность должна возрасти до 17,6 тыс. км. К 2030 появится еще 10 тыс. км скоростных дорог.В США в 1938 году президент Франклин Рузвельт предоставил для анализа Томасу Макдональду, председателю Бюро общественных дорог, эскиз карты Соединенных Штатов с обозначением восьми коридоров крупных шоссе. В 1939 году глава отдела информации Бюро общественных дорог Герберт С. Фэйрбенк написал доклад под названием «Платные и бесплатные дороги», первое формальное описание того, что впоследствии превратилось в сеть межштатных магистралей. Саму сеть стали строить в 1956 году и строили 35 лет. Всего 77 тыс км.

    В 1956 году в США было 54 млн автомобилей. И скоростные дороги только начали строить. В России межрегиональную сеть магистралей начали строить когда машин стало 30 млн.

    https://genby.l...com/856632.html

    #1271136
    • Вячеслав Аристер Вячеслав Аристер
      04.11.2321:03:13

      Хорошие дороги-кровеносная система России

      #1271157
      • Holso Stitchred Holso Stitchred
        05.11.2304:16:37

        К тому же современные аккуратные дороги сильно преобразуют внешний вид городов и посёлков.

        #1271165
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