Новости дорожного хозяйства

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Федералка ведёт к знаменитым курортам Карачаево-Черкесии, которые принимают туристов круглый год. А это не только живописный Домбай с его альпийскими лугами, но и знакомые всем Теберда с Архызом. Чтобы путь к самым популярным местам республики был комфортным, привели к нормативу 9 км между Черкесском и Усть-Джегутой.

Здесь полностью восстановили эксплуатационные характеристики дороги. Устроили новое покрытие из двух слоёв асфальтобетона, заменили бортовые камни и нанесли разметку из термопластика. Помимо этого, установили парапетное ограждение для разделения встречных потоков машин, чтобы повысить безопасность на участке.

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