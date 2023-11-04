В Ивановской области начато серийное производство мониторов «Аквариус»

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Российский производитель электроники «Аквариус» сообщил о серийном запуске офисных мониторов. Они будут выпускаться на производстве «Аквариус» в городе Шуя Ивановской области.

Первая модель — монитор «Аквариус В24F1». Он отличается компактными размерами, имеет экран 23.8″ и оснащен дополнительным видеовходами HDMI, VGA, DVI-D. Имеет матовое покрытие для рассеивания света и предотвращения появления бликов. Разрешение экрана Full HD позволяет эффективно работать с большим объемом информации и воспроизводить яркие и сочные цвета.

Вторая модель — монитор «Акварису В27F1». Имеет большой экран 27″, качественную матрицу с технологией IPS и разрешение Full HD, которые позволяют эффективнее работать с большим объемом информации, в том числе текстовой. Имеет матовое покрытие, которое обеспечивает рассеивание света и предотвращает появление бликов. Оснащён самыми распространёнными видеовходами.

Производство мониторов уже началось, прошли первые отгрузки по предзаказу со склада компании,

Сейчас завод в Шуе может производить до 1,5 млн различных устройств в год, до конца 2025 года «Аквариус» намерен расширить мощности до 2,5 млн единиц техники.

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