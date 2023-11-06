МС-21. Процесс идет

© avatars.dzeninfra.ru

Сегодня ОАК выпустил ролик, приурочив его к поздравлениям с Днем народного единства, к чему я с радостью тоже присоединяюсь. Но в этом ролике есть ряд занимательных кадров, которые, конечно, для людей кто следит за авиастроением, ничего нового не расскажут, но нас читают и те, кто авиастроением не увлекается.

Там вскользь показан цех окончательной сборки Иркута, где видно 4 строящихся лайнера в завершающей степени готовности.

А в других цехах сборки ожидают части фюзеляжа для очередных лайнеров.

© avatars.dzeninfra.ru

Я подозреваю, что эти кадры далеко не новые, но это не важно. Главное, что процесс производства МС-21 идет. Да, наши западные «партнеры» постоянно придумывают как подгадить и затормозить проект. Им это удается, но лишь затормозить, а не остановить. На самом деле, если вы задумаетесь, то в мире нет ни одной страны, которая смогла бы сделать самолет уровня МС-21, если бы на неё наложили такие санкции. Наверное, с этим справились бы в США, но это не точно. Других стран, способных на это, нет. Запрет на поставку в нашу страну сначала композитов, потом двигателей, потом вообще всего, не остановил проект, и люди, которые пишут «ой, а чего так долго делают МС-21» или не совсем умные, или пишут это с определенными намерениями мелко нагадить.

Просто вчера мне один человек в комментариях написал, что МС-21 уже десять лет летает в единственном экземпляре, а когда я ему возразил, что их построено 6, ответил десятком смеющихся смайликов.

Сколько самолетов сейчас построено, сколько летает, можно посмотреть в реестре , там присутствует некоторая путаница связанная с первым серийным бортом с номером 73057, который сейчас на переоборудовании, но в целом видно, что построили самолетов сильно больше чем один.

На самом деле чудо, что проект продолжается, и как я вам показал на фото, производство, несмотря ни на что, идет. И планы по передаче в следующем году серийных бортов для Аэрофлота вполне могут быть выполнены. Глава «ОДК-Авиадвигатель» А. Иноземцев недавно доложил, что Пермь подтверждает обязательства по поставке 12 двигателей ПД-14 в 2024 году. Так что работа идет, идет по плану, а все задержки связаны лишь с внешним давлением.

Автор: Роман Ковригин





Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для городости за Россию.