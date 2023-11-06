Высотный самолет «Геофизика» испытывает блок разведки для Су-34
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Опубликовано фото высотного разведчика М-55 «Геофизика» с подвешенным к крылу серо-голубым контейнером.
Объект под крылом «Геофизики» называется универсальный контейнер разведки (УКР). Предназначен он для увеличения возможностей Су-34 в плане оптической, радиотехнической и радиолокационной разведки. Соответственно, выпускается контейнер в трех вариантах и непрерывно модернизируется.
Судя по крупной радиопрозрачной панели на боку, «Геофизика» носит усовершенствованную радиолокационную версию. По информации из открытых источников, УКР-РЛ превращает Су-34 в небольшой, но быстрый и маневренный самолет ДРЛОиУ, засекая единичные и массовые цели на дальности до 300 километров. С его помощью можно находить войска на марше и в местах сосредоточения.
УКР-РТ позволяет бомбардировщику засекать вражеские РЛС и другие объекты с сильной электроннойактивностью в радиусе сотен километров. УКР-ОЭ предназначен для наблюдения за местностью в оптическом и тепловом диапазонах.
Все типы УКР обмениваются данными с прицелом бомбардировщика, информация о целях может передаваться на другие самолеты и наземные средства поражения. Су-34 с обновленным программным обеспечением уже используют эти контейнеры, пишет FighterBomber.
М-55 «Геофизика» — высотный дозвуковой самолет-разведчик, созданный в ОКБ Мясищева в 1988 году. Построено пять единиц, эксплуатируется одна.
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