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Армия и Флот

Высотный самолет «Геофизика» испытывает блок разведки для Су-34

GeofizikaGeofizika © sun9-32.userapi.com

Опубликовано фото высотного разведчика М-55 «Геофизика» с подвешенным к крылу серо-голубым контейнером.

Объект под крылом «Геофизики» называется универсальный контейнер разведки (УКР). Предназначен он для увеличения возможностей Су-34 в плане оптической, радиотехнической и радиолокационной разведки. Соответственно, выпускается контейнер в трех вариантах и непрерывно модернизируется.

Судя по крупной радиопрозрачной панели на боку, «Геофизика» носит усовершенствованную радиолокационную версию. По информации из открытых источников, УКР-РЛ превращает Су-34 в небольшой, но быстрый и маневренный самолет ДРЛОиУ, засекая единичные и массовые цели на дальности до 300 километров. С его помощью можно находить войска на марше и в местах сосредоточения.

УКР-РТ позволяет бомбардировщику засекать вражеские РЛС и другие объекты с сильной электроннойактивностью в радиусе сотен километров. УКР-ОЭ предназначен для наблюдения за местностью в оптическом и тепловом диапазонах.

Все типы УКР обмениваются данными с прицелом бомбардировщика, информация о целях может передаваться на другие самолеты и наземные средства поражения. Су-34 с обновленным программным обеспечением уже используют эти контейнеры, пишет FighterBomber.

М-55 «Геофизика» — высотный дозвуковой самолет-разведчик, созданный в ОКБ Мясищева в 1988 году. Построено пять единиц, эксплуатируется одна.


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Источник: https://rg.ru/2023/11/06/vysotnyj-s...yvaet-blok-razvedki-dlia-su-34.html

ВКС России, испытания, разведка, Су-34
  • Sniper_78 Sniper_78
    06.11.2318:35:40

    В далёком 1998 году удалось по шляться вокруг него на стоянке в Ахтубинске))) Прилетел к нам вместо А-50.

    #1271224
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      06.11.2319:17:19

      Даже не знал что-такой интереснейший самолет существует!!!

      #1271227
  • Нет аватара termometrix
    06.11.2319:50:41

    Построено пять единиц, эксплуатируется одна.

    Надо привести к летательному состоянию всех.

    Спасибо,очень интересный пост!

    Отредактировано: termometrix~20:00 06.11.23
    #1271231
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