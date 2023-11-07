На космодром Восточный доставлены две ракеты «Союз-2»

На космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с двумя ракетами-носителями «Союз-2» и головными обтекателями для будущих пусков.

© i.ibb.co

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос») в ближайшее время приступят к отогреву и очистке вагонов в тепловом тамбуре склада блоков унифицированного технического комплекса космодрома.

© i.ibb.co

Следующий этап — разгрузка контейнеров с блоками ракет-носителей и створками головных обтекателей.

Ступени ракет будут помещены в стеллажи для хранения до транспортировки в монтажно-испытательный корпус с целью сборки в «пакеты».

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