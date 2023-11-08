НЛП, входит в АО «Желдорреммаш» освоила выпуск всех основных видов чугунных тормозных колодок

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Новосибирское литейное производство (НЛП, входит в АО «Желдорреммаш») стало первой — и пока единственной — в России производственной площадкой, которая освоила выпуск и получила сертификаты на производство всех основных видов чугунных тормозных колодок, применяемых в конструкции подвижного состава, используемого на Российских железных дорогах.

В октябре Новосибирское ЛП получило очередной сертификат — на изготовление тормозной колодки М с глубоким зацепом — и стало обладателем всех 4-х официальных удостоверений на весь возможный номенклатурный ряд тормозных чугунных колодок, используемых в России и странах СНГ. Такой комплект позволяет гибко реагировать на потребности рынка и удовлетворять спрос на актуальные заказы.

Разработка технологий, связанных с организацией выпуска тормозных колодок, проходила в связке со Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ).

— На сегодняшний день дефицит тормозных колодок в системе ТМХ составляет 1 800 000 шт. в год и закрывается внутри компании закупками у сторонних производителей. Наши усилия направлены на то, чтобы закрыть нехватку собственным производством. Доступность географического положения и технологические особенности производства на Новосибирском литейном производстве позволят оптимизировать экономику заказчика, — оценивает потенциал предприятия его директор Константин Аврицевич.

Сегодня НЛП выпускает порядка 1800 000 тормозных колодок в год. В 2024 году предприятие планирует осуществить модернизацию существующего оборудования и приобретение нового, что позволит увеличить производство единиц продукции моделей С и Ф, а также полноценно загрузить производство колодок М и нового сертифицированного продукта — колодки МЗ.

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