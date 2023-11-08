Cтроительство Сибирского культурно-образовательного комплекса. Кемерово, ноябрь 2023

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Строительная готовность музейно-театрального комплекса — 46%. Монолитные работы на возведении филиала «Русского музея» завершены, на строительстве «Кузбасского центра искусств» — завершаются, в основной театральной части работы по бетонированию выполняются на отметке + 28,050 м. Объём принятого бетона на комплексе превысил 71, 3 тыс. м³.

По внешним стенам здания ведётся монтаж каркаса для создания теплового контура, строительно-монтажные работы внутри помещений планируется продолжать вести в зимний период. На строительной площадке для оперативного решения вопросов находятся все необходимые технические службы.

Для организации питания непосредственно на стройплощадке ведется монтаж двух корпусов столовой общей площадью 640 м². Одновременно пообедать смогут порядка 700 человек.

На площадке трудятся 641 чел. рабочей специальности и 53 чел. линейного инженерно-технического персонала, 200 единиц техники, в том числе — малогабаритной, которая помогает строителям внутри здания (это вилочные погрузчики, ножничные подъемники, ручные виброкатки и мини-погрузчики).

На строительстве многоквартирного жилого дома для сотрудников театра выполняются работы по устройству арматурного каркаса стен цокольного этажа, завершено погружение свай железобетонной подпорной стены, ведется устройство ростверка подпорной стены. Объем принятого бетона — 565 м³ (20% от общего объема монолитных работ).

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