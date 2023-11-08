Обновление дорог к спортивным объектам

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне в российских регионах — участниках нацпроекта привели к нормативу 120 участков региональных и местных дорог, ведущих к спортивным организациям: дворцам спорта, стадионам, физкультурно-оздоровительным комплексам, спортклубам.

© rosavtodor.gov.ru

Общая протяженность обновленных объектов составляет свыше 400 км.

По итогам 2023 года общая протяженность таких участков в стране составит более 780 км, работы будут выполнены на 181 объекте. На сегодняшний день более половины из запланированных «спортивных маршрутов» уже сданы в эксплуатацию.

Например, в Екатеринбурге привели в нормативное состояние участок улицы Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной, на котором расположен муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс «Чкаловский». Это современный спортивный центр Чкаловского района, оснащенный всем необходимым для проведения качественного учебно-тренировочного процесса, где жители всех возрастов могут заниматься футболом, тхэквондо, айкидо, художественной гимнастикой и другими видами спорта. Протяженность участка составила свыше 1 км.

На участке улицы Савкова от Суходольской до автодороги в поселок Медный обновили маршрут в спортивный клуб «Исеть», где юные горожане занимаются футболом, аэробикой и стретчингом. Протяженность этого участка — 2,2 км.

А на улице Технической расположен большой парк-стадион «Локомотив» — излюбленное место отдыха и занятий спортом жителей Старой Сортировки. В этом сезоне специалисты привели к нормативу подъездной маршрут длиной около 1 км от Ватутина до Расточной.

© rosavtodor.gov.ru

По словам жителя Екатеринбурга, фитнес-тренера Антона Иванова, дорога к стадиону «Локомотив» давно «напрашивалась» на ремонт: «Здорово, что теперь можно не бояться споткнуться на каких-то выбоинах асфальта или оказаться на автомобиле в колее. Часть тренировок со своими подопечными я провожу на стадионе — он находится как раз через дорогу от зала. И мне как тренеру важно знать, что клиенты безопасно преодолевают путь до места занятий. Надеюсь, такие дороги будут теперь ко всем спортобъектам в нашем городе. Спорт — сила!»

Завершены работы на улице Посадской на отрезке от Белореченской до Московской (1,36 км). В этом районе располагается одно из помещений спортивной школы «Рекорд». Здесь ребята со всего города занимаются единоборствами, воздушной гимнастикой, акробатикой и современными танцами.

Доступнее и безопаснее стали маршруты к спортивным учреждениям и в Пермском крае. Здесь в этом году обновили почти 10 км таких дорог.

© rosavtodor.gov.ru

Так, в столице региона к нормативу привели 1,5 км улицы Лебедева (от Крупской до улицы Индустриализации). Здесь находится один из крупнейших спортивных объектов Перми — Универсальный дворец спорта «Молот».

Еще две улицы, на которых расположены спортивные объекты, отремонтированы в Орджоникидзевском районе — это Целинная и Корсуньская. Первая была приведена к нормативу на участке от границы Мотовилихинского района до дома № 141 по улице Лянгасова, вторую обновили на отрезке от Восточного обхода до Бумажников. Общая протяженность объектов — 2,5 км. Здесь большое количество спортивных секций и залов, которые посещают местные жители. Отдельно стоит отметить спортивный клуб по художественной гимнастике на Целинной и спортивный клуб тхэквондо, а также стадион «Бумажник» на Корсуньской.

В Иркутской области в этом году обновят 13 дорог к спортивным учреждениям в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове и Черемхове. В общей сложности в нормативное состояние приведут более 15 км улично-дорожной сети.

«Особенность спортивных объектов в том, что они привлекают большое количество и самих спортсменов, и зрителей, особенно во время соревнований. Они должны быть доступны жителям региона, поэтому мы ежегодно обновляем подъездные пути к спортивным учреждениям», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутске в этом сезоне обновляют сразу семь участков. Завершены работы на улице Кожова (0,3 км) на отрезке от Советской до 3-го Июля. Это подъездной маршрут ко дворцу спорта «Динамо».

В нормативное состояние привели улицу Фаворского (1,5 км), где расположен спорткомплекс «Академический» с трассами для катания на сноуборде, горных и беговых лыжах.

Отремонтирован участок улицы Мухиной (от Сеченова до Захарова протяженностью 0,2 км). Там находится Иркутская физкультурно-просветительная общественная организация «Школа Романова», где занимаются карате.

© rosavtodor.gov.ru

Иркутская область © rosavtodor.gov.ru

Пермский край © rosavtodor.gov.ru

Пермский край © rosavtodor.gov.ru

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