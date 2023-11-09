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Судостроение и судоходство

На площадке ООО «Стройлидерплюс» заложено судно обеспечения проекта FPW1

3 ноября 2023 года на производственной площадке ООО «Стройлидерплюс» (Астраханская область) прошла церемония закладки киля судна обеспечения проекта FPW1, предназначенного для буксировки, работе с буями, заводке якорей.

 © slplus.pro

Заказчиком выступает ФГУП «Росморпорт», работы по постройке выполняет ООО «Стройлидерплюс», проектант ООО «КБ «Флотпроект».

 © slplus.pro

Судно представляет собой однопалубное с одноярусной надстройкой, с машинным отделением в средней части корпуса с двумя винтами фиксированного шага, которые приводятся в движение от дизель-редукторных агрегатов, с рабочей палубой и краном.

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Источник: https://slplus.pro/?p=590

Стройлидерплюс, Астраханская область, судно обеспечения, FPW1
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