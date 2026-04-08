3 дня назад
Судостроение и судоходство

В Астрахани спущено на воду судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1

В Астрахани спущено на воду второе судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1. Судно строится по заказу Росморпорта.

Судно будет работать на ВКМСК или в средней части западного побережья Каспийского моря — на подходных каналах и в акватории порта Махачкала.

Суда проекта FPW1 предназначены для обеспечения различных операций, включая толкание и буксировку. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 т позволяют работать с буями, поднимать и опускать якоря для удержания земснарядов.

Суда также способны транспортировать грузы и персонал, обеспечивать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при дноуглублении.

Источник: www.korabel.ru

