В Подмосковье благодаря ФРП открыли цех по производству импортозамещающих кабелей

© Роман Ковригин/Сделано у нас

«Завод Москабель», входящий в группу «Москабельмет», открыл в Богородском городском округе Московской области новый цех по выпуску импортозамещающих кабелей для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта. Среди них геофизические, греющие и судовые кабели, а также кабели связи и управления.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Инвестиции в создание нового производства превысили 530 млн рублей, из которых 262 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Проект был задуман и запущен для продвижения российской продукции взамен импортных аналогов и стал ещё более актуальным в связи с решением основных компаний-импортеров кабельно-проводниковой продукции по уходу из России. Благодаря Фонду развития промышленности удалось создать импортозамещающее производство новых для компании и важных для российской экономики видов кабеля с электрическими, механическими и эксплуатационными характеристиками, не уступающими, а в чем-то и превосходящими импортные аналоги», — рассказал генеральный директор ООО «Завод Москабель» Павел Моряков.

В новом цеху после выхода на проектную мощность будут выпускать до 6 тыс. км кабелей в год, в том числе около 1 тыс. км из них — судовые кабели. Всю продукцию изготавливают полностью из отечественного сырья, уровень локализации составляет 100%.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

По данным компании, на российском рынке кабельных изделий для нефтегазовой промышленности и судовых кабелей зарубежная продукция в 2022 году занимала около 16%. Благодаря реализации проекта компания планирует снизить зависимость от импорта в нефтегазовом секторе до 5%, а в судовом сегменте полностью заместить зарубежную продукцию.

Среди основных потребителей новых видов кабелей «Газпром», «Газпромнефть», «Новатэк», «Норникель», «Мосинжпроект», РЖД, НЛМК и предприятия ОСК.

На предприятии в поселке Воровского Богородского городского округа создано 100 рабочих мест.

Геофизические кабели для нефтяных скважин — одни из самых наукоемких в разработке конструкции и сложных в изготовлении. Они используются для спуска, подъема, связи и электропитания геофизических приборов и аппаратов. Условия работы таких кабелей очень жесткие — они подвергаются высоким нагрузкам при спуске и подъеме, абразивному износу о стенки скважин, коррозионному воздействию бурильного раствора в условиях высокого давления до 98 Мпа и температуры до +300°C. Кроме того, такой тип кабеля применим в рыболовном траловом флоте для геофизических и геологических исследований на море.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Греющие кабели используются в системах электрообогрева трубопроводов. Это защищает их от замерзания содержимого, предотвращает конденсацию и парафиновые отложения, облегчает контроль вязкости транспортируемых нефти и нефтепродуктов и поддержание температуры в условиях низких внешних температур. Среди преимуществ кабельных систем обогрева — экономичность, удобство и простота монтажа, регулируемость и долговечность. Кроме того, такие кабели подходят для прогрева монолитного бетона и железобетона, узлов и деталей строительных машин, а также кровельных поверхностей, водостоков, полов и других строительных конструкций.

Кабели связи и управления необходимы при геофизических и геологических исследованиях, буксировке подводной и наводной аппаратуры, электроразведке, исследованиях шельфа и управления робототехническими устройствами. Такие кабели можно использовать при температурах окружающей среды от -88°С до +300°С.

Судовые огнестойкие кабели применяют в силовых и осветительных сетях судна, плавучего сооружения или морской стационарной платформы, в цепях управления, контроля, сигнализации, связи и межприборных соединений внутри помещений. Кабели пригодны к эксплуатации при температуре окружающей среды от -50°С до +60°С, повышенной относительной влажности воздуха до 100%, устойчивы к воздействию морской воды, солнечного излучения, горюче-смазочных материалов и буровых растворов.

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