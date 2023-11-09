Казань своими глазами
Этой статьёй я нарушу своё давнее правило делать публикации только о родных для меня Приангарье и регионах Большой Тюменской области, но путешествие в Казань произвело на меня такое впечатление, что не рассказать о городе было бы неправильно.
С 2007 года в Казани культивируется бренд «Третья столица России», а в 2009 году права на него были официально зарегистрированы. Казанский титул столицы подвергается критике, ведь на него также претендуют Екатеринбург, Омск, Новосибирск и Нижний Новгород.
Во всех этих городах мне доводилось бывать, но погуляв по Казани я утвердился во мнении, что по совокупности всех фактов титул третьей столицы я тоже отдал бы Казани.
Город производит потрясающее впечатление, это действительно котёл где смешались различные культуры, народы, архитектурные стили. Многие места в городе напомнили мне другие известные локации, но есть в городе уникальные объекты, создающие незабываемый образ города.
Главная достопримечательность — кремль.
Это второй белокаменный кремль, который мне довелось посетить, поэтому он очень напомнил мне Тобольский кремль.
Спасская башня и памятник Мусе Джалилю.
Мечеть Кул-Шариф.
Посетить кремль можно безвозмездно и круглосуточно.
Древнерусские сооружения подчёркивают историзм места.
Мавзолей казанских ханов соседствует с дворцовой церковью казанских губернатров.
Казанская падающая башня Сююмбике.
Благовещенский собор — главная правослвная святыня кремля.
Возраст собора почтенный и приближается к пятистам годам.
Символ города — змей Зилант.
Станция метро «Кремлёвская».
Все станции казанского метро имеют разный дизайн, а пассажиропоток здесь достаточно активный.
Старотатарская слобода аналог 130 квартала в Иркутске.
Район тоже раньше был проблемным, но реконструкция всё поменяла.
Слобода расположилась на берегу озера Средний Кабан.
Вид на Сувар-плазу и IТ-парк.
Моё путешествие состоялось в августе 2022 года и совпало с празднованием Дня республики, в этот день на берегу озера было открыто новое здание IT-технопарка.
IT-парк создали в здании бывшей обувной фабрики «Спартак» в центре Казани и назвали в честь учёного-изобретателя Башира Рамеева — разработчика первых советских ЭВМ. Новый казанский IT-парк ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель — способствовать развитию стартапов, IT-компаний, помогать творческой инициативной молодёжи и представителям инвестфондов.
На восточном берегу озера благоустроен прекрасный экопарк.
Возможно, что именно так будет выглядеть новый парк на берегу озера Алебашево в Тюмени.
Улицы города поражают огромным количеством исторических зданий, и все они в хорошем состоянии.
Перпендикулярные Волге улицы имеют крутой рельеф.
Добавьте сюда трамвай и получите Сан-Франциско.
Собор Казанской иконы Божией Матери, именно здесь была обретена чудотворная икона. Само существование России во многом обязано Казанской иконе.
Восстановленный собор является центром Богородицкого монастыря. Крестовоздвиженский собор избежал разрушения и сохранился в первозданном виде.
В окрестностях монастыря уютные и благоустроенные улицы.
Со смотровой площадки кремля, в стороне собора Казанской иконы, я заметил объект, привлёкший моё внимание.
Оказалось, что это руины монастырской ограды с башнями и проездными воротами.
Очень люблю фортификацию, и во всех путешествиях обязательно посещаю кремли, крепости, замки и др. Ограда раньше окружала Богородицкий монастырь, территория которого была значительно больше.
Остаётся надеяться, что ограда всё же будет восстановлена, ведь это объект культурного наследия.
В годы революции и гражданской войны в здании государственного банка на улице Баумана хранился золотой запас страны. Бытует мнение, что именно отсюда А.В.Колчак увёз в Иркутск легендарное золото.
Атмосфера парка у Чёрного озера очень напомнила мне Патриаршие пруды.
Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы.
Современный символ города — центр семьи «Казан».
Уникальное здание напоминает казан над пылающим огнём — подобного образа нет больше нигде. Во дворце бракосочетаний есть смотровая площадка, которая находится на высоте 32 метров.
Со смотровой площадки «Казана» видны новостройки правого берега Казанки очень напоминающие Ванкувер.
Строительство Петропавловского собора велось по личному распоряжению Петра I. Посетителями Петропавловского собора были все российские императоры, начиная с Екатерины II (кроме Николая II), и почти все известные люди, независимо от вероисповедания, посещавшие Казань. Описания собора приведены в сочинениях Александра Гумбольдта и Александра Дюма, здесь был Александр Сергеевич Пушкин, в хоре собора пел Федор Иванович Шаляпин.
На улице Баумана есть необычный «Дом Печати». Внешним видом здание напоминает раскрытую книгу, это яркий образец любимого мной конструктивизма.
Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля.
Странным образом антураж площади Свободы напомнил мне далёкие от Казани колониальные города Латинской Америки.
По первоначальному проекту здание Госсовета Республики Татарстан должно было стать сталинской высоткой с разнообразными декоративными элементами. В результате достроили здание только к 1962 году и вдвое меньше в высоту, чем было запланировано, но пропорции высотки всё же сохранились.
Архитектура города очень разнообразна, есть даже небольшой уголок Будапешта или Парижа.
Казанский офис нашего Сибура.
«Брутальная» национальная библиотека Республики Татарстан.
Театр имени Г. Камала ещё один яркий представитель советского модернизма.
Скайлайн Казани приковывает взгляд.
Есть в Казани свой «Храм Святого Семейства» — Вселенский храм. В облике Храма считываются черты православных соборов и католических костёлов, синагог, мечетей и буддийских храмов. Также в архитектуре Храма можно заметить элементы языческих культов и религий цивилизаций прошлого.
Сегодня Вселенский Храм — это необычный музей и памятник идее всемирного единения.
После реконструкции улица Петербургская должна олицетворять одноимённый город.
Ротонда на улице копирует купол Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Несмотря на множество ассоциаций Казань всё же обладает собственной атмосферой и аурой, это город который обязательно нужно посетить, если Вы хотите лучше узнать Россию.
Моё путешествие по Казани закончилось, электричка в аэропорт уже ждёт.
В статье ипользованы собственные фотографии.
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