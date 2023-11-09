Казань своими глазами

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Этой статьёй я нарушу своё давнее правило делать публикации только о родных для меня Приангарье и регионах Большой Тюменской области, но путешествие в Казань произвело на меня такое впечатление, что не рассказать о городе было бы неправильно.

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С 2007 года в Казани культивируется бренд «Третья столица России», а в 2009 году права на него были официально зарегистрированы. Казанский титул столицы подвергается критике, ведь на него также претендуют Екатеринбург, Омск, Новосибирск и Нижний Новгород.

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Во всех этих городах мне доводилось бывать, но погуляв по Казани я утвердился во мнении, что по совокупности всех фактов титул третьей столицы я тоже отдал бы Казани.

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Город производит потрясающее впечатление, это действительно котёл где смешались различные культуры, народы, архитектурные стили. Многие места в городе напомнили мне другие известные локации, но есть в городе уникальные объекты, создающие незабываемый образ города.

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Главная достопримечательность — кремль.

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Это второй белокаменный кремль, который мне довелось посетить, поэтому он очень напомнил мне Тобольский кремль .

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Спасская башня и памятник Мусе Джалилю.

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Мечеть Кул-Шариф.

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Посетить кремль можно безвозмездно и круглосуточно.

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Древнерусские сооружения подчёркивают историзм места.

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Мавзолей казанских ханов соседствует с дворцовой церковью казанских губернатров.

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Казанская падающая башня Сююмбике.

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Благовещенский собор — главная правослвная святыня кремля.

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Возраст собора почтенный и приближается к пятистам годам.

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Символ города — змей Зилант.

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Станция метро «Кремлёвская».

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Все станции казанского метро имеют разный дизайн, а пассажиропоток здесь достаточно активный.

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Старотатарская слобода аналог 130 квартала в Иркутске.

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Район тоже раньше был проблемным, но реконструкция всё поменяла.

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Слобода расположилась на берегу озера Средний Кабан.

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Вид на Сувар-плазу и IТ-парк.

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Моё путешествие состоялось в августе 2022 года и совпало с празднованием Дня республики, в этот день на берегу озера было открыто новое здание IT-технопарка.

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IT-парк создали в здании бывшей обувной фабрики «Спартак» в центре Казани и назвали в честь учёного-изобретателя Башира Рамеева — разработчика первых советских ЭВМ. Новый казанский IT-парк ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель — способствовать развитию стартапов, IT-компаний, помогать творческой инициативной молодёжи и представителям инвестфондов.

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На восточном берегу озера благоустроен прекрасный экопарк.

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Возможно, что именно так будет выглядеть новый парк на берегу озера Алебашево в Тюмени.

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Улицы города поражают огромным количеством исторических зданий, и все они в хорошем состоянии.

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Перпендикулярные Волге улицы имеют крутой рельеф.

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Добавьте сюда трамвай и получите Сан-Франциско.

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Собор Казанской иконы Божией Матери, именно здесь была обретена чудотворная икона. Само существование России во многом обязано Казанской иконе.

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Восстановленный собор является центром Богородицкого монастыря. Крестовоздвиженский собор избежал разрушения и сохранился в первозданном виде.

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В окрестностях монастыря уютные и благоустроенные улицы.

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Со смотровой площадки кремля, в стороне собора Казанской иконы, я заметил объект, привлёкший моё внимание.

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Оказалось, что это руины монастырской ограды с башнями и проездными воротами.

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Очень люблю фортификацию, и во всех путешествиях обязательно посещаю кремли, крепости, замки и др. Ограда раньше окружала Богородицкий монастырь, территория которого была значительно больше.

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Остаётся надеяться, что ограда всё же будет восстановлена, ведь это объект культурного наследия.

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В годы революции и гражданской войны в здании государственного банка на улице Баумана хранился золотой запас страны. Бытует мнение, что именно отсюда А.В.Колчак увёз в Иркутск легендарное золото.

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Атмосфера парка у Чёрного озера очень напомнила мне Патриаршие пруды.

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Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы.

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Современный символ города — центр семьи «Казан».

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Уникальное здание напоминает казан над пылающим огнём — подобного образа нет больше нигде. Во дворце бракосочетаний есть смотровая площадка, которая находится на высоте 32 метров.

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Со смотровой площадки «Казана» видны новостройки правого берега Казанки очень напоминающие Ванкувер.

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Строительство Петропавловского собора велось по личному распоряжению Петра I. Посетителями Петропавловского собора были все российские императоры, начиная с Екатерины II (кроме Николая II), и почти все известные люди, независимо от вероисповедания, посещавшие Казань. Описания собора приведены в сочинениях Александра Гумбольдта и Александра Дюма, здесь был Александр Сергеевич Пушкин, в хоре собора пел Федор Иванович Шаляпин.

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На улице Баумана есть необычный «Дом Печати». Внешним видом здание напоминает раскрытую книгу, это яркий образец любимого мной конструктивизма .

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Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля.

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Странным образом антураж площади Свободы напомнил мне далёкие от Казани колониальные города Латинской Америки.

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По первоначальному проекту здание Госсовета Республики Татарстан должно было стать сталинской высоткой с разнообразными декоративными элементами. В результате достроили здание только к 1962 году и вдвое меньше в высоту, чем было запланировано, но пропорции высотки всё же сохранились.

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Архитектура города очень разнообразна, есть даже небольшой уголок Будапешта или Парижа.

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Казанский офис нашего Сибура .

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«Брутальная» национальная библиотека Республики Татарстан.

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Театр имени Г. Камала ещё один яркий представитель советского модернизма .

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Скайлайн Казани приковывает взгляд.

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Есть в Казани свой «Храм Святого Семейства» — Вселенский храм. В облике Храма считываются черты православных соборов и католических костёлов, синагог, мечетей и буддийских храмов. Также в архитектуре Храма можно заметить элементы языческих культов и религий цивилизаций прошлого.

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Сегодня Вселенский Храм — это необычный музей и памятник идее всемирного единения.

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После реконструкции улица Петербургская должна олицетворять одноимённый город.

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Ротонда на улице копирует купол Казанского собора в Санкт-Петербурге.

© kzn.ru

Несмотря на множество ассоциаций Казань всё же обладает собственной атмосферой и аурой, это город который обязательно нужно посетить, если Вы хотите лучше узнать Россию.

© kzn.ru

Моё путешествие по Казани закончилось, электричка в аэропорт уже ждёт.

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В статье ипользованы собственные фотографии.

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