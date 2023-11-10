В Свердловской области открыли новый мост

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В Камышловском районе открыли мост через реку Овинную, построенный по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщил региональный Департамент информполитики, мост расположен на дороге Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск, которая является одной из ключевых транспортных артерий на востоке Свердловской области.

Длина моста составляет более 28 метров, протяженность всего объекта с подходами — 388 метров. По новому мосту смогут передвигаться большегрузные ТС, расчётная скорость потока — 80 километров в час.

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