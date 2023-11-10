Машинное зрение в производстве бортовой аппаратуры спутников

В цехе изготовления приборов и печатных плат компании «РЕШЕТНЁВ» введена в эксплуатацию система оптической инспекции.

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Новое оборудование предназначено для контроля качества операций по изготовлению приборной продукции.

Установка в автоматическом режиме выполняет оптический контроль печатных плат — ширины проводников, диаметра отверстий и других параметров. Данная технология позволяет снизить риск человеческих ошибок и сократить цикл изготовления бортовой аппаратуры космических аппаратов.

Машинное зрение будет использоваться в производстве приборов для космических аппаратов различного класса и назначения, в том числе при создании печатных плат в рамках серийного изготовления спутников.

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