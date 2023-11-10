Рязанская область получила восемь полноприводных машин скорой помощи

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В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Рязанскую область поступила партия полноприводных автомобилей скорой медицинской помощи.

В настоящее время восемь спецмашин проходят процедуру постановки на учет. Позже их отправят в районные медучреждения.

Автомобили оснащены системой «Глонасс», дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ, наборами для реанимационной помощи и другим медоборудованием.

До конца года еще 14 спецмашин пополнят автопарк города.

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