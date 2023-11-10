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Медучреждения

Рязанская область получила восемь полноприводных машин скорой помощи

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В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Рязанскую область поступила партия полноприводных автомобилей скорой медицинской помощи.

В настоящее время восемь спецмашин проходят процедуру постановки на учет. Позже их отправят в районные медучреждения.

Автомобили оснащены системой «Глонасс», дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ, наборами для реанимационной помощи и другим медоборудованием.

До конца года еще 14 спецмашин пополнят автопарк города.

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Источник: https://62info.ru/news/obshchestvo/...privodnykh-mashin-skoroy-pomoshchi/

здравоохранение, Рязанская область
  • Нет аватара Argonaft
    11.11.2300:14:46

    Скорые это классно, но вот база на которой сделаны эти скорые — безнадёжно устарела. Я надеюсь они отработают хотя бы лет 5 и их заменят. Потому что потом это уже будет мучение водителям с обслуживанием.

    #1271453
    • Badassgoliath Badassgoliath
      11.11.2309:25:16

      мучение водителям с обслуживанием.

      Почему? Автомобили такие выпускаются и сейчас, поэтому запчасти имеются. Проблема мне видится в другом — тесноваты машины. Ведь от современной скорой требуется не просто перевезти больного в больницу, но и оказать помощь на месте и в пути. Хоть там и есть оборудование для этого и крыша поднята, чтобы можно было стоять наверное — но места всё равно мало.

      Зато проехать может там, где более современные фургоны не пройдут.

      #1271456
    • Аlex М Аlex М
      11.11.2316:56:33

      Нельзя забывать о том, что главная фишка буханок в том что это полный привод (4WD), поэтому в Рязанской области иногда это лучший выбор, а не от бедности

      #1271466
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.11.2310:44:17

    В Рязанской области концы большие, деревень много. Буханка ещё поработает.

    #1271458
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