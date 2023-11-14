Новости дорожного хозяйства

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Р-258 «Байкал» ведёт к самому глубокому озеру в мире — Байкалу, в честь которого назвали дорогу.

В Бурятии и Иркутской области специалисты капитально отремонтировали более 15 км трассы: заменили конструктивные слои дорожной одежды, уложили геомембрану, благоустроили пешеходную среду.

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М-8 «Холмогоры» — популярный маршрут среди туристов, которые направляются по пути из Москвы в Архангельск.

Большой трафик — 25 тыс. машин в сутки — проходит на отрезке возле Ростова в Ярославской области. Дорожники расширили 9-километровый участок до четырёх полос, а также полностью привели в порядок остановки.

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А-151 Цивильск — Ульяновск связывает ключевые транспортные узлы в Чувашии.

Перевели в четыре полосы 5 км федералки под Цивильском. Отрезок расположен в 36 км от Чебоксар и в 43 км от крупной железнодорожной станции Канаш.Интенсивность движения здесь возросла, поэтому на участке провели капремонт. На объекте появились две разворотные петли и новые линии электроосвещения, а встречные потоки разделило барьерное ограждение.

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