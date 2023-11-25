На Поставском льнозаводе в Белоруссии введена российская линия переработки

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Оборудование российского производства введено в эксплуатацию на Поставском льнозаводе в Витебской области.

Урожай нынешнего года начал поступать на конвейер двух линий по выпуску длинного волокна.

Работа в новом цеху идёт в 3 смены круглосуточно. Предприятию необходимо переработать 5,5 тыс. тонн льна-долгунца. Зарплата по сравнению с прошлым годом выросла на 145%.

Запуск линии стал финишным аккордом долгой и во многом мучительной модернизации предприятия.

Закупленную почти 10 лет назад бельгийскую линию с большим трудом тогда запустили в эксплуатацию, но проработала она считанные месяцы. Когда ремонтные работы и простои стали ежедневными, новый цех пришлось остановить. Предприятие работало на старом оборудовании со 100% износом.

Серьёзные государственные вложения в модернизацию завода до 2023 года висели убытком. Проблема неоднократно выходила на уровень Комитета государственного контроля.

Теперь директор завода Алёна Юринёнок планирует приобретение линии по производству катонизированного волокна. Покупать оборудование будут в Белоруссии или России.

© postawy.by

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