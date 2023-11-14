Всеволожский Крановый Завод начал выпуск морских взрывозащищенных тормозов

После февраля 2022 года российское судостроение испытывает значительные затруднения в вопросах комплектации судов, отсутствия комплектующих, материалов и различных агрегатов.

Данная ситуация не обошла и производителей судового грузоподъемного оборудования. Изначально КБ Всеволожского Кранового Завода разработало морские тормоза непосредственно под собственные проекты, теперь Завод запустил выпуск морских взрывозащищенных тормозов под потребности Заказчиков в широкой линейке типоразмеров. Данные тормоза не имеют отечественных аналогов!

Область применения достаточно узкая -грузоподъемные механизмы для судов и нефтяных платформ, но это не умоляет ценность данной разработки: легендарные самые мощные в мире атомные ледоколы серии 22220 типа «Арктика» не смогли бы вновь сойти со стапелей Балтийского Завода без такого важного компонента.

Модель тормоза © Фото из открытых источников

Тормоз в демонстрационной камере на выставке "Нева" © Фото из открытых источников

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.