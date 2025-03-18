Гидравлический мини-кран 02М5

Гидравлический мини-кран 02М5Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания ТРАК-ТОР из Санкт-Петербурга спроектировала и изготовила новую модель гидравлического крана с противовесом — 02М5. От традиционных моделей кран отличается большими колесами и, как сделдствие, возможностью работ на площадках с неровным покрытием.
Кран оснащается ручным гидравлическим насосом, подъемной стрелой с выдвижной секцией, передними грузовыми колесами диаметром 400 мм и противовесом из наборных пластин.
При транспортировке колонна и стрела могут быть сложены для удобства.
гидравлический кран с противовесом © trac-tor.ru
Основные характеристики:
Максимальная грузоподъемность — 450 кг
высота подъема крюка — 2700 мм
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