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trac-tor78 18 марта 2025, 18:05 89 Производство

Гидравлический мини-кран 02М5

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Компания ТРАК-ТОР из Санкт-Петербурга спроектировала и изготовила новую модель гидравлического крана с противовесом — 02М5. От традиционных моделей кран отличается большими колесами и, как сделдствие, возможностью работ на площадках с неровным покрытием.

Кран оснащается ручным гидравлическим насосом, подъемной стрелой с выдвижной секцией, передними грузовыми колесами диаметром 400 мм и противовесом из наборных пластин.

 © trac-tor.ru

При транспортировке колонна и стрела могут быть сложены для удобства.

гидравлический кран с противовесомгидравлический кран с противовесом © trac-tor.ru

Основные характеристики:

Максимальная грузоподъемность — 450 кг

высота подъема крюка — 2700 мм

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Источник: trac-tor.ru

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производство, промышленность, грузоподъемное оборудование, мини-краны
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