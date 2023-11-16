Московский производитель начал поставки российских банкоматов

Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование.

Аппараты на 80% изготовлены из отечественных компонентов и оснащены собственным ПО. А уже в 2026 году компания «BFS» полностью перейдет на российские комплектующие.

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Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, биометрической камерой, защитой от мошенников и вандалов.

Серийный выпуск начался в московском индустриальном парке «Руднево» в мае этого года. Сейчас предприятие изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но планирует увеличить объем выпуска в два раза.

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