Балаковский ССРЗ сдал гидрографическое судно «Юрий Осокин» Е35.Г

Балаковский судостроительно-судоремонтный завод (Саратовская область) второе гидрографическое судно проекта Е35.Г «Юрий Осокин».

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Суда проекта, разработанного Ростовским ЦПКБ «Стапель», строятся в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» по государственному контракту, заключенному в 2019 году с ФКУ «Дирекция госзаказчика». Предназначение судов проекта — обеспечение гидрографических исследований и работ в морских, прибрежных районах в соответствии с классом судна, в устьевых участках рек, в том числе в Арктическом бассейне РФ в период летне-осенней навигации. Район плавания судов — внутренние водные пути и прибрежные районы Арктических морей в соответствии с классом судна.

Главные размерения и основные технические данные: габаритная длина — 33,9 м; наибольшая длина корпуса — 33,5 м; длина по КВЛ — 30,9 м; габаритная ширина — 8,4 м; наибольшая ширина — 8 м; ширина по КВЛ — 7,93 м; высота борта — 4 м; высота надводного борта — 2,2 м; осадка по КВЛ — 1,8 м; грузоподъемность (палубный груз) — 20 тонн; наибольшая скорость — 12 узлов; скорость экономического хода — 9 узлов; количество людей на борту (спальных мест) — 13 человек.

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