В Чечне официально открыли филиал МГУ имени Ломоносова

© ug.ru

В пятницу, 17 ноября, в Грозном состоялось официальное открытие филиала Московского государственного университета имени Ломоносова.

Филиал свой первый учебный год начал, как и положено, в сентябре 2023 года. Прием студентов осуществлялся на программы бакалавриата: «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Прикладная математика и информатика». Планируется, что уже в следующем году начнется прием на программы специалитета по направлениям: «Фармация» и «Фундаментальная и прикладная биология» (образовательная программа «Биотехнология»).

Для филиала МГУ возведен современный кампус. Для студентов и преподавателей построили три учебных корпуса, два общежития, спортивный центр, создали благоустроенные пространства для досуга и отдыха.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, ожидается, что филиал МГУ в Грозном станет крупным центром подготовки кадров для всех отраслей экономики Чечни. В рамках программы «МГУ — школе» филиал станет межрегиональной площадкой повышения качества среднего образования, механизмом продвижения олимпиад школьников, работы с талантливой молодежью, добавил он.

В пресс-службе МГУ имени Ломоносова сообщили, что образовательные программы для филиала в Грозном разработаны лучшими преподаватели и учеными профильных факультетов Московского университета.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.