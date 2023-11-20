На «Фотопринт-Иваново» построены два новых цеха

© i3vestno.ru

Компания «Фотопринт-Иваново» продолжает расширять производство спабонда — тонкого нетканного материала.

Предприятие создано в 2021-м году. Сейчас выпуск достиг 18 миллионов квадратных метров нетканого материала ежемесячно.

В августе запущен новый цех. Уже по производству готовой продукции из своего спанбонда.

«Это одноразовые простыни, различных видов упаковки, также укрывной материал для садоводов-огородников. Рынок сам сейчас диктует — в какую сторону сейчас развиваться, что производить, что нужно сейчас потребителю. И мы следуем за этими тенденциями», — прокомментировала Елена Федорова, коммерческий директор предприятия по производству нетканых материалов.

Ещё один цех открыли по производству пластика. Чтобы предложить потребителю весь комплекс услуг. К примеру, пришёл за спанбондом для сумок, здесь же купил и фурнитуру.

«Пластиковый кант. Он используется для придания усиления и формы, например, той же сумки из спанбонда или чехлу. То есть, мы берем спанбонд, вшиваем пластиковый кант в сумку и вставляем ручку, которая тоже производится у нас на площадке», — рассказала Юлия Мутаева, коммерческий директор предприятия по производству изделий из пластика.

А ещё лотки, одноразовая посуда, мыльницы. Есть даже специальное предложение для хозяюшек — ленты из спанбонда, из которых можно сплести дорожки и коврики. Предприятие расширяет производство. Только в этом году вложили в оборудование 45 с половиной миллионов рублей. Закупили новую линию.

Более производительную. У неё выпуск в три-четыре раза больше, чем действующие линии. Мы постоянно вводим новый ассортимент", — прокомментировал Николай Маталин, начальник производства изделий из пластика.

Новые технологии разрабатываются в собственной научной лаборатории. Сейчас, к примеру, в разработке материалы для использования при работе в Арктике. Одежду из такой мембранной ткани уже тестировали на Крайнем Севере.

Продукция предприятия реализуется не только на внутреннем рынке, но и за рубежом — в Беларуси, Казахстане, Узбекистане.

Ну, а новую линию на этом предприятии запустят в ближайший месяц. Для этого построили ещё один цех. Сейчас идут пуско-наладочные работы.

© i3vestno.ru

© i3vestno.ru

© ivanovonews.ru

© ivanovonews.ru

© i3vestno.ru

https://www.iva...r6302d968842082

Фото: — https://i3vestn...8d68c0479436767

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.