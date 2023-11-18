Райбольницы Волгоградской области получили новые машины скорой помощи

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20 скорых класса «В», оснащенных всем необходимым современным оборудованием, передали в ЦРБ региона.

По данным облздрава, новые укомплектованные машины пополнят больницы в 13 районах: Дубовском, Котовском, Калачевском, Ленинском, Нехаевском, Кумылженском, Новоаннинском, Светлоярском, Руднянском, Старополтавском, Среднеахтубинском, Серафимовичском и Урюпинском. Семь машин направили на подстанции скорой помощи в Камышин и Михайловку.

16 автомобилей, выполненных на шасси «Газель Некст», обладают несколькими видами изоляции и системой кондиционирования. В них установлены средства связи, видеорегистратор и ГЛОНАСС.

Еще четыре скорые на базе «Соболя» оснащены полным приводом и другими особенностями для работы в условиях бездорожья.

В 2024 году регион планируют закупить еще 41 единицу санитарного транспорта в рамках «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Каждая новая машина оснащена токсиметром, глюкометром, дефибриллятором, а также врачебно-реанимационным и акушерским оснащением. Имеется бокс для транспортировки крови, ИВЛ, кислородные баллоны и термоодеяла для холодного периода.

В Волгоградской области реализуют губернаторский проект по модернизации служб региональной системы здравоохранения. Особое внимание уделено экстренной службе — обновляются медцентры, развивается санитарная авиация и система трассовых медпунктов. В 2023 году началось строительство новой подстанции на базе больницы № 15 в Красноармейском районе.

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