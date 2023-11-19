OZON построил в Хабаровском крае распределительный центр

© expertsibdv.com

Очередной резидент ТОР «Хабаровск» совместно с КРДВ запустил крупный терминал для продавцов электроники, передает КРДВ.

Федеральный оператор «Ozon» возвел в промпарке «Авангард» на ТОР «Хабаровск» крупный склад класса «А» для продуктов и промтоваров.

«Запускаем крупный логистический комплекс, который позволит оформлять свыше 320 тысяч заказов в день», — сказал директор Ozon Fulfillment Александр Гейль.

Резидент ТОР инвестирует в Хабаровский край порядка 2 млрд рублей и обеспечит работой более тысячи дальневосточников.

Новый объект сократит логистические цепочки, за счет чего хабаровчане будут получать товары маркетплейса «Ozon» в три раза быстрее — в течение нескольких дней.

Напомним, сейчас на ТОР «Хабаровск» работают 100 резидентов, которые инвестировали в регион 178 млрд рублей и дали работу более 6 тысячам человек.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.