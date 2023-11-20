На Тверском вагоностроительном заводе запущена в эксплуатацию вторая очередь логистического центра

© www.tvz.ru

На Тверском вагоностроительном заводе реализуется масштабный проект по модернизации складского хозяйства и развитию внутризаводской логистики.

На ТВЗ (входит в состав ТМХ) в начале октября 2023 года запущена в эксплуатацию вторая очередь логистического центра, обеспечивающего комплектную поставку материалов на эталонные линии по производству «Иволги». Это позволит поддерживать пятидневный запас крупногабаритной продукции для комплектации электропоездов «Иволга». В логистическом центре № 2 организован входной контроль, хранение и комплектование таких товарно-материальных ценностей, как электрооборудование, системы кондиционирования, безопасности и их элементы, электротехнические компоненты, санитарно-технические системы, компоненты подвижного состава и детали интерьера.

Общая площадь комплекса составляет около 3,5 тысяч квадратных метров, которая разделена на две зоны: хранения и комплектования. Они оснащены различными стеллажами высотой 10 метров, специальной техникой — штабелерами, вилочными погрузчиками (электрическими и дизельными). Силами инструментального цеха ТВЗ изготовлена специальная тара для комплектной подачи ТМЦ на эталонные сборочные линии.

В логистическом центре внедрены системы адресного хранения, мониторинга заполнения складских ячеек, применяются инструменты анализа и визуализации выполнения заказов на перемещения, персонал использует в своей работе мобильные устройства.

— Именно отсюда начинается качество продукции, — заявил заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов на церемонии открытия объекта, подчеркнув важность построенного логистического центра. — Это уникальный складской комплекс, где использованы самые современные цифровые технологии.

На создание нового логистического комплекса, включая строительно-монтажные работы, ушло чуть больше полугода. Он построен на базе неотапливаемого склада, использовавшегося для хранения металла.

Аналогичный логистический центр площадью более пяти тысяч квадратных метров был открыт на ТВЗ ровно год назад. В настоящее время там организовано комплектование сборочных линий одноэтажных пассажирских вагонов. А чуть раньше на предприятии была построена новая транспортная проходная. Переход на новый уровень логистики уже заметно снизил трудоемкость для грузового автотранспорта и позволил оптимизировать производственные процессы.

Следующим этапом развития внутризаводской логистики станет создание буферной зоны, расположенной в непосредственной близости к вагоносборочному производству.

© www.tvz.ru

© www.tvz.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.