В Мурманской области начата отработка богатого пласта редкоземельных руд

© atomic-energy.ru

Начата отработка трёх новых очистных блоков богатой центральной части Аллуайвского месторождения редкоземельных металлов. На гора подняты первые тонны руды.

Для её отработки в сложных горно-гелогических условиях пройдено более километра подземных горных выработок.

Всего же горняки будут работать в 14 очистных блоках. Это гарантирует поддержание сегодняшней производительности комбината и стабильное обеспечение сырьем ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственного производителя редкоземельных металлов в России. Итогом реализации проекта станет сохранение, а в перспективе — наращивание объемов добычи редкоземельных металлов. А это, в свою очередь, решает стратегическую задачу обеспечения сырьевого суверенитета России, над которой работает Горнорудный дивизион «Росатома.

Месторождение, расположенное в Ловозерском районе Мурманской области, отрабатывается с 1939 г. Добыча ведется на руднике Карнасурт. Центральная часть Аллуайвского месторождения, по оценке геологов ООО «Ловозерский ГОК», представляет богатый малиньитовый пласт. Ранее он не был задействован из-за сложных горно-геологических условий отработки.

«Технологии не стоят на месте. Особенно, если инвестировать в современную технику, которая облегчит и обезопасит шахтерский труд», — говорит генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков. Он также отметил, что предыдущие собственники, к сожалению, не вкладывали средства в развитие предприятия. Итогом стало то, что на сегодня подготовленные запасы руды почти исчерпаны.

«Добыча на Карнасурте велась уже на флангах рудника, на расстоянии около 5 км от шахтного ствола. Передача предприятия Горнорудному дивизиону «Росатома» дала нам возможность вскрытия новых подземных горизонтов», — подчеркнул Владимир Федяков.

© atomic-energy.ru

https://www.ato...dqqjr2359319938

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.