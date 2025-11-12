Ловозёрский ГОК ввёл в эксплуатацию новые объекты по добыче РЗМ
На руднике Карнасурт в Мурманской области Ловоозерский ГОК ввёл в эксплуатацию три новых очистных блока, что позволило в больших объёмах добывать и поставлять лопаритовый концентрат на Соликамский магниевый завод — ключевой перерабатывающий актив дивизиона. Сейчас предприятие продолжает модернизацию горнотранспортного оборудования и проектирование новых горизонтов рудника. Это часть стратегии «Росатома» по обеспечению сырьевой независимости России в сфере РЗМ и укреплению промышленного потенциала Арктической зоны.
Также специалисты комбината завершили восстановление 17-го восточного рудного штрека, законсервированного ещё в советские годы. Протяжённость обновлённой выработки составляет около трёх километров.
В ходе реконструкции горняки укрепили крепь, заменили кабельные линии, проложили пути и оборудовали запасной выход, что позволило открыть доступ к новым запасам лопаритовой руды на восточном участке месторождения. Эти ресурсы обеспечат выполнение производственного плана предприятия на 2026 год, сообщил генеральный директор Ловозёрского ГОКа Владимир Федяков.
ООО «Ловозерский ГОК» — единственное горнодобывающее предприятие в стране, которое добывает и обогащает руду редкоземельных металлов — лопарит. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом), где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов.
